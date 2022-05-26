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Угроза атаки с севера и захвата Киева: в Минобороны оценили риски еще одного удара России

26 мая 2022, 18:05

Страна-агрессор РФ при любой возможности еще раз попытается захватить Киев, чтобы изменить ход войны, сказала Анна Маляр

Киев, армия рф
Угроза Киеву со стороны войск России будет всегда - Маляр / Коллаж Reuters

На Черниговском направлении фиксируется передислокации военных подразделений России, однако признаков создания ударной группировки на данный момент нет. При любой удобной возможности оккупанты могут снова попытаться захватить Киев, чтобы изменить ход войны против Украины. Угроза столице будет всегда, потому что реализация такого плана означает самую быструю возможность взять всю страну. Об этом заявили в Министерстве обороны.

В ходе брифинга Минобороны в четверг, 26 мая, представители ведомства рассказали о том, что на Черниговском направлении наблюдаются перемещения войск РФ, однако признаков, указывающих на создание боевой группировки, на данный момент нет.

Читайте такжеРФ готовится к затяжной войне и ищет новые точки для ракетных ударов – Минобороны"Относительно группировки противника на Черниговском направлении. Сейчас наблюдаются некоторые перемещения подразделений, но признаков создания ударной группировки противника не обнаружено", - сказал представитель ВСУ.

Однако, как отметила замминистра обороны Анна Маляр, Россия, если будет подходящий для этого момент, снова попытается захватить Киев, чтобы изменить ход войны против Украины. Угроза оккупации столицы будет присутствовать всегда.

"Относительно угрозы Киеву. Мы должны осознавать, что угроза Киеву будет всегда, потому что уничтожить Киев и украинскую власть - это самое быстрое время завоевать Украину. Поэтому мы должны осознать, что эта угроза будет всегда", - подчеркнула Анна Маляр.

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Война России против Украины

На Донбассе Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои с армией России. В американском Институте изучения войны сделали заявление о том, что оккупанты РФ хотят взять украинские войска в оперативное окружение в районе Северодонецка и Лисичанска, вокруг Золотого к северо-востоку от Попасной и вокруг Авдеевки.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские войска 26 мая обстреляли Харьков. Люди получили ранения. Есть погибшие. Градоначальник Игорь Терехов призвал харьковчан находиться в укрытиях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление о том, что Россия сконцентрировала войска на Донбассе, и будет пытаться выйти на административные границы региона. По словам чиновника, у захватчиков еще много оружия, поэтому следующие несколько недель войны будут очень тяжелыми.

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