УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Следующие несколько недель будут очень тяжелыми: Данилов назвал коварный план России в Украине

26 мая 2022, 16:00

Стратегические планы России остаются неизменными - уничтожить Украину, говорит Данилов.

Алексей Данилов
Алексей Данилов / УНИАН, ВСУ

У российских оккупантов еще остается много оружия, поэтому следующие несколько недель войны будут очень тяжелыми.

"У врага еще остается большое количество оружия. Следующие несколько недель будут очень сложными", - написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, Россия изменила тактику, сосредоточив войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их административные границы.

"Неправильно недооценивать силу врага. Стратегические планы России остаются неизменными - уничтожить Украину как государство. Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны РФ больше не возникала, должны уничтожить "вторую армию" мира, а подвиг защитников Мариуполя и "Азовстали" войдет в историю", - написал Данилов.

Смотрите онлайн новости Донбасс

Война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину.

"Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с определенными уступками в отношении украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это некорректно со стороны тех или иных лидеров", - заявил Зеленский в интервью итальянским СМИ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

На фоне этого, 25 мая, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что начался новый этап войны.

Читайте также:

война в Украине Алексей Данилов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:14

Рашисты обстреливают все машины, которые едут из Северодонецка: город хотят захватить

16:14

Венгрия шантажирует ЕС из-за России: Украина допускает, что с трубой "Дружба" может что-то случитьсяВидео

16:00

Следующие несколько недель будут очень тяжелыми: Данилов назвал коварный план России в УкраинеВидео

15:50

Не только соль: в Украине с полок магазинов исчезнет еще один продуктВидео

15:40

Может вызвать появление опухолей: кому категорически нельзя есть редис

Реклама
15:38

Осуществление желаний и успех во всем: три знака зодиака станут счастливчиками лета 2022

15:35

Больше не летает: ВСУ ликвидировали белорусского пилота-пенсионера, воевавшего в составе ЧВК

15:25

Украина поплывет: синоптики назвали дату атаки мощного шторма и сильных ливнейВидео

15:13

"Подсчет убитых и раненых невозможен": рота российских десантников удачно высадилась на ДонбассеВидео

15:12

Во Львовской области умер украинский певец и композитор

15:12

Эльфы поняли, что они - орки: как украинцы открывают глаза на россиян всему мирумнение

14:52

"Признание" оккупации своих территорий Россией: у Путина разразились требованием к УкраинеВидео

14:48

Оказался такой "гнилью": Панин дал ценный совет кремлевскому подхалиму Охлобыстину

14:48

Бить врага на расстоянии: Залужный рассказал, что нужно ВСУ для победы над рашистамиВидео

14:21

Урожай на зависть соседям: как приготовить два суперудобрения для малиныВидео

14:20

Как будут пересчитывать пенсии: в Пенсионном объяснили, кто получит дополнительные выплаты

14:16

Приметы на 27 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:15

Беженцы из Украины начнут платить в транспорте: где отменяют бесплатный проезд

14:11

"Трагедия с крокодилом": у Агутина прокомментировали информацию о смерти дочери

14:09

Раньше орудовал в "ДНР": стало известно, кто из генералов РФ приказал обстрелять Запорожскую область

Реклама
14:08

Смотришь - в мусоре ноги лежат: Фагот из ТНМК рассказал о жутком моменте в разбомбленном Харькове

14:07

Вкуснейший летний завтрак за 7 минут: изумительно простой рецептВидео

13:59

Запад вооружил Украину штурмовиками Су-25: СМИ раскрыли необычную схему доставкиВидео

13:57

В России тоскуют по Меладзе и Лободе и ждут новых концертов: "достучиться до них Боженька"

13:31

Блокпост разбит, враг отброшен: ВСУ уничтожили оккупантов на трассе Бахмут-ЛисичанскВидео

13:27

Мир в Украине на условиях Путина невозможен: РФ не должна выиграть - Шольц

13:25

Отрезали язык, изнасиловали и убили: оккупант рассказал о зверствах армии РФ в УкраинеВидео

13:23

2% украинцев до сих пор хорошо относятся к России, а 92% - плохо - опрос

13:23

Каждый россиянин – Путин: почему эта война с Россией не последняямнение

13:00

В правительстве рассказали, как можно получать пенсии в оккупированных районах Украины

13:00

Гороскоп на завтра, 27 мая 2022: Львам – долги, Девам – большое везение, Козерогам – судьбоносная встреча

12:57

Литовский телеведущий собрал миллион евро на Байрактар и планирует еще

12:57

В "ДНР" грозят "референдумом" о присоединении всего Донбасса к РФ

12:54

Бьет на 30 км: ВСУ уничтожают врага мощными гаубицами FH70Фото

12:40

Долгополов предложил европейским странам отдать свои территории России, чтобы остановить войну

12:29

Путин опозорился: в госпитале вместо раненых военных встречался с подставными сотрудниками ФСО

12:28

Чем заменить соль в еде: Клопотенко дал советы украинцамВидео

12:14

Удочерит ребенка: украинский телеведущий решился на ответственный шаг

11:59

Участник ОИ от Украины стал корректировщиком огня РФВидео

11:58

Путин не прекратит огонь, пока не окажется в шаге от проигрыша в Украине - Кулеба

Реклама
11:55

Шэрон Стоун в Каннах поддержала Украину стильным желто-голубым брючным костюмом

11:52

Потап высмеял Кадырова за угрозы "взять Польшу за шесть секунд"

11:29

Мишени для Javelin и NLAW: оккупанты перебросили на Запорожье устаревшие Т-62Видео

11:24

Укравтодор возвращает дорожные знаки и штрафы за нарушение весовых норм

11:18

Блогерка Диана Глостер прорекламировала платье в разрушенном русскими доме и угодила в скандал

11:16

Безвольная Россия нужна не Западу, а Путинумнение

10:57

Битва на истощение: в НАТО дали тревожный прогноз насчет войны в УкраинеВидео

10:56

Будет горький вкус: что категорически запрещено сажать рядом с морковью и кто ее идеальный соседВидео

10:43

В Херсонской области русские устроили разборки с обстрелами, а ВСУ мощно ударили по их позициям

10:27

РФ перебрасывает резервы и готовит захват юга Украины – разведкаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять