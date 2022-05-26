Следующие несколько недель будут очень тяжелыми: Данилов назвал коварный план России в Украине

Алексей Данилов / УНИАН, ВСУ

У российских оккупантов еще остается много оружия, поэтому следующие несколько недель войны будут очень тяжелыми.

"У врага еще остается большое количество оружия. Следующие несколько недель будут очень сложными", - написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, Россия изменила тактику, сосредоточив войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их административные границы.

"Неправильно недооценивать силу врага. Стратегические планы России остаются неизменными - уничтожить Украину как государство. Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны РФ больше не возникала, должны уничтожить "вторую армию" мира, а подвиг защитников Мариуполя и "Азовстали" войдет в историю", - написал Данилов.

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Война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину.

"Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с определенными уступками в отношении украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это некорректно со стороны тех или иных лидеров", - заявил Зеленский в интервью итальянским СМИ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

На фоне этого, 25 мая, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что начался новый этап войны.

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