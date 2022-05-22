"Уступки поставят войну на паузу": у Зеленского назвали условие для переговоров с РФ

У Зеленского назвали условие для переговоров с РФ/ Офис президента, Reuters

Чтобы возобновились переговоры между Украиной и Россией, российские войска должны покинуть территорию нашего государства. К тому времени ни о каком перемирии не может быть и речи.

Любые уступки для России приведут к тому, что война будет поставлена на паузу, а РФ тем временем будет лишь готовиться к дальнейшей агрессии. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет Reuters.

Он отметил, что уступки для РФ могут иметь катастрофические последствия, и подчеркнул, что позиция Украины становится всё более бескомпромиссной.

"Война не остановится после уступок. Она просто будет поставлена на паузу на некоторое время. Через некоторое время с новой силой русские нарастят свое вооружение, живую силу и отработают свои ошибки, немного модернизируются, уволят многих генералов... И начнут новое наступление, еще более кровавое и масштабное", – сказал Подоляк.

Прекращение огня сыграет на руку оккупантам

Также советник главы ОП назвал "очень странными" призывы западных государств срочно прекратить огонь. Он отметил, что в таком случае российские захватчики останутся на Юге и Востоке Украины.

Российские войска должны покинуть территории Украинского государства, и только после этого будет возможным возобновление мирного процесса, подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Россию нельзя оставлять на полпути, ведь тогда россияне почувствуют безнаказанность и будут еще более жестокими. Их нужно победить.

"Они должны быть побеждены, подданы болезненному поражению, настолько болезненному, насколько это возможно", – подчеркнул Подоляк.

Встреча Зеленского и Путина

Ранее Подоляк заявлял, что переговоры между президентами Украины и России состоятся, если такая потребность будет у украинского общества и украинского президента Владимира Зеленского.

Также ранее Зеленский заявил, что повестка дня возможной встречи с главой страны-агрессора Владимиром Путиным зависит прежде всего от момента таких переговоров. Однако их цель с самого начала была такой – это обмен, деоккупация и окончание войны.

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