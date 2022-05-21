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Будет зависеть от даты переговоров: Зеленский назвал цель встречи с Путиным

21 мая 2022, 12:18

Переговоры Украины и России точно состоятся, но неизвестно в каком формате - с посредниками, без посредников, в широком формате или на уровне президентов.

Зеленский, Путин
Завершит ли войну разговор с Путиным, зависит от момента встречи, считает Зеленский / Коллаж фото ОП, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повестка дня возможной встречи с главой страны-агрессора Владимиром Путиным зависит, прежде всего, от момента таких переговоров. Однако их цель с самого начала была такой - это обменпленными, деоккупация и окончание войны. Об этом глава государства заявил в интервью 21 мая по случаю третьей годовщины со дня инаугурации.

"(Завершит ли войну разговор с Путиным, - ред.) зависит от момента, когда мы будем встречаться. Цель (встречи, - ред.) меняется. Как и гибридная война, так, честно, будет и гибридный мир и гибридные встречи", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, если бы он сегодня встретился с Путиным, то вопрос Мариуполя был бы на повестке дня.

"Если будем встречаться через 2-3 месяца, этого вопроса может и не будет... Если бы мы встречались сегодня, знаем, что оккупировано, а что - деоккупировано. Если мы будем встречаться через 2 месяца - мы не знаем, в каком состоянии это будет... Решать вопрос об обмене, деоккупации, мире, окончании войны. Вот и вся адженда. Она такая и была изначально. То есть она была не такая конкретная, потому что не было конкретики в результатах текущей войны", - пояснил глава государства.

Зеленский уверен, что переговоры Украины и России точно состоятся, но неизвестно в каком формате -с посредниками, без посредников, в широком формате или на уровне президентов.

Как сообщал Главред, в этом же интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина одержит победу в войне с Россией в бою, но завершение будет дипломатическим.

Переговоры России и Украины

В начале апреля президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент РФ Владимир Путин может остановить войну.

29 апреля Владимир Зеленский сделал заявление, что переговоры Киева и Москвы - под серьезным вопросом из-за зверств армии России на оккупированных территориях. Кроме того, по его мнению, только прямые переговоры на уровне глав государств и договоренности будут выполняться.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться и поговорить с главой страны-агрессора Владимиром Путины. Но переговоры должны проходить без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

20 мая член российской делегации в переговорах с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров. При этом он утверждает, что это зависит от Киева.

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