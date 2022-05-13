Без посредников и ультиматумов: Зеленский назвал условия переговоров с Путиным

Зеленский высказался о переговорах с Путиным / Коллаж фото ОП, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретится и поговорить с главой страны-агрессора Владимиром Путины. Но переговоры должны проходить без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

Об этом заявил глава государства в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно. Я лично так считаю, потому что ежедневно деоккупируются небольшие городки. И мы видим следы издевательств, пыток, расстрелов. И именно поэтому усложняется момент о возможности переговоров", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что украинские общество хотело говорить с РФ все 8 лет, пока в Украине идет война.

"Сейчас общество настроено не положительно к этому. Я, как президент, готов говорить с Путиным, но только с ним, без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры Зеленского и Путина

В начале апреля президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент РФ Владимир Путин может остановить войну.

Ранее в РФ говорили, что встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина - возможна, но только при условии выхода на какой-то итоговый документ.

В свою очередь, полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов считает, что переговоры Зеленского и Путина не помогут закончить войну в Украине, так как позиции Украины и России прямо противоположны.

Другие новости: