"Только бой решит, кто победил": эксперт объяснил, почему встреча Зеленского и Путина не имеет смысла

Встреча Зеленского и Путина не имеет смысла, считает Олег Жданов / Фото Reuters

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов рассказал, можно ли войну России против Украины остановить при помощи переговоров между Киевом и Москвой и имеет ли смысл встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

По словам Жданова, позиции Украины и России прямо противоположны, поэтому переговоры Зеленского и Путина не помогут закончить войну в Украине. Скорее всего стороны просто обменяются ультиматумами.

"Думаю, сейчас в такой встрече нет никакого смысла. Тем более, нет смысла встречаться один на один, потому что позиции сторон прямо противоположны. Если кто-то (или Путин, или Зеленский) пойдет хотя бы на йоту уступки, это будет проигрыш для него", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Также, по его мнению, заморозка конфликта сегодня невозможна, потому что военная машина раскручена на всю катушку.

Жданов считает, что личная встреча Зеленского и Путина скорее всего не состоится.

"Это пассаж со стороны России для Запада – мол, она идёт на переговоры, даже Путин хочет с Зеленским встретиться, а вот Зеленский не хочет идти на уступки. Скорее всего, в этом смысл", - объяснил полковник запаса.

Жданов добавил, что у Украины есть только военный путь разрешения конфликта.

"Пока мы на поле боя не начнём ковать свою победу, говорить о переговорном процессе невозможно. А победа начнет вырисовываться, когда мы начнем освобождать наши территории. Когда наступит переломный момент в этой военной кампании, тогда можно будет идти на какой-то переговорный процесс (…) Мы сошлись в неравном бою, и только бой решит, кто победил, кто проиграл", - считает военный эксперт.

Читайте такжеВойна в Украине входит в самую опасную фазу: Волкер назвал причинуЖданов отметил, что ни Путин, ни Зеленский на компромиссы не пойдут: первый рискует своей жизнью, второй - креслом президента.

"Любая уступка с его стороны (Путина, - ред.) – этого не поймет его окружение, и просто съест его. Не физически, так политически. В бункере запрут и не выпустят. Для Зеленского ситуация такая же. Он что, приедет в Киев и скажет, мол, пацаны, я договорился, мы немножко уступим? В таком случае его просто вынесут с Банковой", - сказал Жданов.

"Армия пошла в ход, и эту машину уже невозможно остановить. Без выхода на государственную границу этот процесс уже остановить нельзя", - резюмировал военный эксперт.

Встреча Зеленского и Путина

10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Говорят, что Зеленский готов к такой встрече, и Путин в принципе не против. Путин также сообщил об этой идее президенту Эрдогану", - сказал он.

11 марта пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не исключена. Но, по его словам, предварительно делегациям и министрам необходимо сделать так, чтобы главы государств встречались ради результата, а не ради разговора.

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