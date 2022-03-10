В Турции рассказали о согласии Путина на прямые переговоры с Зеленским

/ коллаж Главред

Президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Говорят, что Зеленский готов к такой встрече, и Путин в принципе не против. Путин также сообщил об этой идее президенту Эрдогану", - заявил он, сообщает CNN.

Отмечается, что Чавушоглу сказал об этом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, России и Турции.

По его словам, встреча министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Сергея Лаврова, была, по крайней мере, началом: "Никто не должен ожидать чудес от одной встречи, но встреча на уровне министров — это важное начало".

Читайте также"Лавров пришел говорить, а не решать": Кулеба о переговорах в Турции

Встреча Кулебы и Лаврова

В четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоялась переговоры Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Она началась в 11:25 (10:25 по киевскому времени). Эта встреча была первой с начала войны, которую провели на уровне глав МИД.

По словам Кулебы, переговоры были сложными - стороны пока не смогли достичь решения о прекращении огня, но есть некоторый прогресс в гуманитарном вопросе.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь сделал ряд скандальных заявлений по итогам встречи.