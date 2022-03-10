"Мы не нападали на Украину": Лавров изложил свою версию переговоров с Кулебой

По итогу полуторачасовых переговоров российский министр сделал ряд заявлений
В Турецкой Анталии завершилась встреча глав министерств иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, которая продлилась полтора часа.
По итогу переговоров российский министр сделал ряд заявлений.
Так, Лавров заявил, что на другие страны РФ нападать не планируем, цинично добавив: "мы и на Украину не нападали".
По его словам, передача ПЗРК Украине "создаёт угрозу гражданской авиации".
Лавров также считает, что Украина якобы готовила нападение "ДНР" и "ЛНР". Не обошел стороной российский дипломат инцидент с бомбардировкой больницы в Мариуполе, в которой, по предварительным данным, погибли 3 людей, в том числе один ребенок. Лавров нагло соврал, заявив, что здание было якобы захвачено украинскими военными.
Глава российского МИД заявил, что дальнейшие переговоры с Украиной РФ хочет продолжить именно в Беларуси.
Читайте такжеЕвросоюз не будет отправлять в Украину истребители, чтобы закрыть небо"Мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, мы готовы обсуждать гарантии безопасности Украины вместе с гарантиями безопасности европейских стран и России", - заявил Лавров.
К счастью, во время переговоров министры подтвердили, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе, но как она будет соблюдаться - вопрос, так как российские военные уже неоднократно срывали эвакуацию мирного населения.
Заговорил Лавров и о наболевшем - российской экономике, которая постепенно уничтожается санкциями.
"Мы об этом сами позаботимся", - заявил Лавров.
Напомним, в четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоялась встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Она началась в 11:25 (10:25 по киевскому времени). Эта встреча была первой с начала войны, которую провели на уровне глав МИД.
Также сообщалось, что Зеленский согласился на прямые переговоры с Путиным на территории Турции. В Турции рассказали, что Зеленский сказал об этом в разговоре с президентом Эрдоганом.
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