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Первая встреча в условиях войны: что обсудят сегодня Кулеба и Лавров в Турции

10 марта 2022, 08:59

Главным предметом переговоров станет прекращение боев и вывод из Украины солдат РФ.

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Кулеба и Лавров встретятся в Турции/ Reuters

Министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров встретятся в четверг, 10 марта, в турецкой Анталии. Эта встреча станет первой с начала войны, которая проводится на уровне глав МИД.

Саммит будет трехсторонним, помимо Кулебы и Лаврова участие во встрече будет принимать министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, его коллеги из Украины и России сами хотели, чтобы он был участником переговоров.

"Наша цель – как можно скорее остановить конфликт. Мы приложили усилия, чтобы сблизить наших российских и украинских собеседников. До конфликта мы поддерживали наши контакты без перерыва. После войны мы еще больше усилили эту работу", – сказал Чавушоглу.

О чем будут говорить

Стороны обсудят прекращение боевых действий и вывод российских вооруженных сил из Украины. об этом ранее рассказал в эфире телевидения Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

Также ранее украинский министр иностранных дел в видеообращении рассказал, что требованиями Киева являются следующие:

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  • прекращение огня,
  • освобождение оккупированных территорий,
  • решение гуманитарных вопросов.

По словам Кулебы, не стоит ждать от встречи с Лавровым прорыва, однако украинская сторона использует все возможности для переговоров.

Напомним, Кулеба прибыл в Анталию, где встретится с Лавровым, вечером накануне, 9 марта.

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