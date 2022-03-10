Защитники Украины осуществили контратаку под Киевом – МВД

Украинские военные подбили пять танков, проходят артиллерийские бои.
Бойцы ВСУ осуществили контратаку вблизи Киева. Ночь на четверг, 10 марта, возле украинской столицы была достаточно сложной.
Об этом рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телеканала Рада, пишет "Суспильне".
"Ночь была достаточно сложная, но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия сделала контратаку под Киевом", – отметил Денисенко.
Он сообщил, что защитники Украины ликвидировали пять танков оккупантов, и до сих пор продолжаются артиллерийские бои.
"Мы подбили пять танков. Утром возле Киева на западной окраине слышны были артиллерийские бои. Сейчас там происходят бои. Пока более детальной информации нет", – добавил он.
Ранее сообщалось, что противник сильно снизил темпы продвижения войск, однако не отказался от проведения наступательной операции. Враги стягивают свои силы в Киев, пытаясь его окружить, и готовятся к атаке.
Напомним, Украина уже пятнадцатый день противостоит российской агрессии. ВСУ успешно удерживают оборону по всем направлениям. Так, силы обороны Украины сдерживают наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического района. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку, идет круговая оборона города Мариуполя.
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