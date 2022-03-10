Защитники Украины осуществили контратаку под Киевом – МВД

Защитники Украины осуществили контратаку под Киевом/ Фото иллюстративное, Макс Левин

Бойцы ВСУ осуществили контратаку вблизи Киева. Ночь на четверг, 10 марта, возле украинской столицы была достаточно сложной.

Об этом рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телеканала Рада, пишет "Суспильне".

"Ночь была достаточно сложная, но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия сделала контратаку под Киевом", – отметил Денисенко.

Он сообщил, что защитники Украины ликвидировали пять танков оккупантов, и до сих пор продолжаются артиллерийские бои.

"Мы подбили пять танков. Утром возле Киева на западной окраине слышны были артиллерийские бои. Сейчас там происходят бои. Пока более детальной информации нет", – добавил он.

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Ранее сообщалось, что противник сильно снизил темпы продвижения войск, однако не отказался от проведения наступательной операции. Враги стягивают свои силы в Киев, пытаясь его окружить, и готовятся к атаке.

Напомним, Украина уже пятнадцатый день противостоит российской агрессии. ВСУ успешно удерживают оборону по всем направлениям. Так, силы обороны Украины сдерживают наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического района. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку, идет круговая оборона города Мариуполя.

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