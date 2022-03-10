У Путина признали, что убивают украинцев "вакуумными бомбами"

Оккупанты применяют в Украине ТОС-1 Солнцепек / Фото соцсети

Минобороны России признало, что применяет на территории Украины систему залпового огня ТОС-1 Солнцепек, использующую термобарические боеприпасы. Использование такого оружия противоречит международному праву касательно правил и обычаев ведения войны.

9 марта российский телеканал Звезда, принадлежащий российскому оборонному ведомству, заявил, что артиллерист-оккупант Сергей Губарев 4 марта в бою в Черниговской области применил систему ТОС-1А Солнцепек в бою с подразделениями Вооруженных Сил.

ТОС-1А является модификацией российской тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1 Буратино.

Такие системы Россия применяла во второй чеченской войне.

В Министерстве обороны Британии отметили, что на ТОС-1А снаряды содержат термобарические боеголовки, которые взрываются в два этапа. Сначала такая боеголовка при взрыве выбрасывает воспалительную смесь в форме аэрозоля. Затем взрывается другая часть, которая подрывает распыленный вокруг аэрозоль. Из-за такого действия термобарические боеприпасы обладают значительно более мощной силой поражения и взрывной волной.

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В соответствии с международными конвенциями по ведению войны, такие термобарические боеприпасы запрещено применять против военных объектов или живой силы противника, если они могут поразить гражданское население. Кроме того, термобарические боеприпасы запрещено использовать против военных, если полученная выгода не оправдывает их применение.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



?? #StandWithUkraine?? pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 9, 2022

Отметим, 28 февраля в Пентагоне подтвердили, что русские оккупанты привезли в Украину пусковые установки, на которых могут применить термобарическое оружие.

3 марта украинские защитники зафиксировали размещение российскими оккупантами системы ТОС-1 Буратино в Тростянце Сумской области.

4 марта стало известно, что бойцы ВСУ отобрали у российских агрессоров мощное оружие - систему Солнцепек.

6 марта Генштаб ВСУ также сообщал о применении ТОС-1 Буратино вблизи Козельца Черниговской области.

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