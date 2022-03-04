Вражеский "Солнцепек" захвачен: бойцы ВСУ отобрали у оккупантов мощное оружие

Захваченный у оккупантов TOS-1A "Солнцепек"/ facebook.com/93OMBr

Бойцы ВСУ отобрали у российских агрессоров мощное оружие. Об этом сообщают представители 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Система "Солнцепек" способна разрушать здания объемными взрывами и поражать силы противника, которые дислоцируются в открытой местности или в укрепленных сооружениях. Боеприпасы в ней заполнены высокотемпературным взрывчатым веществом высокого давления.

Такие боеголовки также называют "вакуумными бомбами", поскольку они впитывают кислород из воздуха, создавая мощный взрыв и большую волну давления.

Читайте такжеУкраинские защитники на Житомирщине захватили в плен вагнеровца

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины в бою под Харьковом захватили шесть новейших танков Т-80БВМ российских оккупантов и топливозаправщик. Машины находились в составе 200-й мотострелковой бригады ВС РФ, которая является одной из самых элитных частей оккупантов.

"Скоро в составе нашего батальона появится внештатная танковая рота на новейшей российской технике с минимальным пробегом. Танк прожорливый на топливо, но наши воины захватили ещё и топливозаправщик", – написал журналист Юрий Бутусов.

Другие новости: