В захваченном Мелитополе голодные оккупанты разграбили 11 магазинов АТБ

В захваченном оккупантами Мелитополе разграблены 11 местных магазинов торговой сети АТБ. Более того, российские военные в форме обчистили ювелирные магазины города и магазины с одеждой.

"Царит хаос и полный беспредел. Лица неславянской внешности и толпа местного населения выносят из магазинов товар, разрушают имущество. Продовольственные тележки и корзинки магазинов разбросаны по всему городу. Также вскрыты и разграблены ювелирные магазины, магазины с техникой и одеждой", - сказано в сообщении сети АТБ.

В связи с этим, генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков призвал украинцев сохранять человеческий облик, не опускаясь до проявлений мародерства.

"Давайте будем оставаться людьми! Достойно и уважительно вести себя в тяжелых и сверхсложных обстоятельствах! Не поддаваться панике, не сеять страх и агрессию. Война в конце концов будет закончена. Давайте не будем превращаться в жалких чудовищ, стыдливо пряча глаза! Давайте сохранять спокойствие и выдержку", - написал он в Facebook.

Как известно, ранее сеть АТБ заявила, что делает все возможное, чтобы поддержать работу магазинов в тех локациях, где позволяет сложившаяся военная обстановка.

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Отмечается, что сеть располагает достаточными складскими запасами, но из-за ведущихся боевых действий и блокирования дорог могут возникать сложности с логистикой.

Напомним, супермаркеты АТБ на территории Украины будут работать с 08:00 до 20:00. В пресс-службе компании уточнили, что график магазинов зависит и может изменяться в зависимости от ситуации в каждом отдельном городе.

При этом украинцев призвали скупаться просят в светлое время суток.