Украинские защитники на Житомирщине захватили в плен вагнеровца

ЧВК Вагнер в Украине/ Inforos

В Овруче на Житомирщине украинские защитники захватили в плен наемника российской ЧВК Вагнера.

Соответствующее видео с пленным опубликовал во вторник, 1 марта, советник главы МВД Антон Геращенко.

Наемник признался, что ранее воевал в интересах РФ в Сирии за режим Башара Асада.

"Там он получал $60 в день за убийство женщин и детей! За украинских женщин и детей Путин платит ему всего 2% от оклада! Но в Украине он внезапно прозрел и считает Путина ху**ом!", - рассказал Геращенко.

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Напомним, президент Чечни Рамзан Кадыров признал, что в Украине есть первые жертвы среди чеченцев. По его словам, на территории Украины погибли два человека.

Также ранее украинская армия разгромила под Гостомелем под Киевом подразделение так называемых "кадыровцев" – элитный чеченский спецназ Росгвардии во главе с генералом Магомедом Тушаевым.

Позже болгарский медиаэксперт и медиаинвестор Христо Грозев сообщил, что армия Рамзанова Кадырова, прибывшая в Украину на помощь российским захватчикам, понесла огромные потери. Он отметил, что по меньшей мере 70 человек из личной "армии" Кадырова сгорели живьем после единственного удара Байрактара. Большая часть вернулась через границу.

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