Кадыров признал потери чеченцев в Украине и назвал число погибших

Кадыров признал потери чеченцев на Украине / Коммерсантъ

Президент Чечни Рамзан Кадыров признал, что в Украине есть первые жертвы среди чеченцев.

По его словам, на территории Украины погибли два человека, еще шестеро пострадали, пишет Русский "Новая газета".

Кадыров рассказал об этом во вторник, 1 марта.

Напомним, украинская армия разгромила под Гостомелем возле Киева подразделение так называемых "кадыровцев" – элитный чеченский спецназ Росгвардии во главе с генералом Магомедом Тушаевым.

Позже болгарский медиаэксперт и медиаинвестор Христо Грозев сообщил, что армия Рамзанова Кадырова, прибывшая в Украину на помощь российским захватчикам, понесла огромные потери. Он отметил, что по меньшей мере 70 человек из личной "армии" Кадырова сгорели живьем после единственного удара Байрактара. Большая часть вернулась через границу.

Также ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил: обстрелы российскими войсками мирных городов показывают, что оккупанты больше не имеют сил воевать с вооруженными украинцами. Враги ведут себя как трусы. Россия несет сокрушительные потери и на военном, и на экономическом фронте, подчеркнул министр обороны Украины.

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