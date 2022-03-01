Обстрелами гражданских РФ показывает, что неспособна воевать с вооруженными украинцами – Резников

Россия несет сокрушительные потери на военном и экономическом фронте / УНИАН

Обстрелы русскими войсками мирных городов показывают, что оккупанты больше не имеют сил воевать с вооруженными украинцами. Враги ведут себя как трусы.

Такие действия являются военным преступлением. Это подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников.

"122 часа сопротивления. На пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония. Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство, что они неспособны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы", – отметил глава Минобороны.

На оккупантов, которые обстреливают мирное население, ждет трибунал, и они обречены всю оставшуюся жизнь носить клеймо убийц и прятаться.

Резников подчеркнул, что будет справедливо создать специальный международный трибунал в Харькове.

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"Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления. Теперь "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые уже его "превзошли", – подчеркнул министр обороны.

Глава украинского оборонного ведомства поблагодарил защитников и защитниц Украины, которые стали очень сильным барьером для врага. По словам Резникова, своей непреодолимостью украинские защитники не только сдерживают противника, но и деморализуют его.

При этом Россия несет потери не только на военном фронте, но и на экономическом, обратил внимание Резников. Он подчеркнул, что "российская валюта превращается в обычную бумагу", и есть уже первый запрет на экспорт российской нефти.

"В эти дни украинцы демонстрируют россиянам, чем отличаются свободные люди от рабов, Граждане от порабощенных тираном. Те, кто годами восхищался бешеным маньяком, теперь обречены на десятилетия искупления", – подытожил министр обороны Украины.

Ранее сообщалось, что у российских оккупантов, которые пытаются проникнуть в столицу Украины, заканчивается горючее. Россияне пытаются доставить в пригород горюче-смазочные материалы, но ВСУ их уничтожают. Местных жителей призывают бросать коктейли Молотова.

По словам руководитель политических программ Украинского института будущего Юрия Романенко, если Путин продолжит поливать Украину "Градами", украинцы для армии РФ станут страшнее чеченцев.

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