Путин пошел ва-банк и может применить ядерное оружие: эксперт объяснил, зачем ему это нужно

27 февраля Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства / defence.ru

Военный эксперт Олег Жданов считает, что президент РФ Владимир Путин может пойти и на применение ядерного оружия.

"Не зря он взялся за эту дубину. Я вспоминаю слова Жириновского двухгодичной давности, когда с трибуны Госдумы он сказал, что надо выбрать небольшое государство в океане и жахнуть по нему атомной бомбой, чтоб весь мир содрогнулся. Мне кажется, такой сценарий имеет место", - сказал Жданов в интервью изданию Obozrevatel.

По словам эксперта, Путин все еще надеется, что победит. Поэтому он и не стал увольнять начальника Генштаба России Валерия Герасимова.

"Он (Путин, - ред.) неглупый человек. Видите, он сохранил начальника генштаба, не стал снимать. Он понимает, что Герасимов для него ценен тем, что он десять лет воюет в Сирии и победил Грузию. Путин надеется, что это будет победа", - отметил Жданов.

По его словам, Путин пошел ва-банк и поставил на карту не только свою карьеру, но и физическую жизнь.

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"Потому что, если он проиграет, его сметет окружение. Вот почему он уехал на Алтай и сидит в бункере – он боится встречаться с кем-то, чтобы кто-то где-то не брызнул на него чем-то и что-то еще не сделал. Он сейчас один даже против собственной элиты. Посмотрите, что происходит с экономикой России. Еще пару дней, и там будет просто коллапс. И не забывайте: он сказал, что все сдохнут, а он пойдет в рай", - резюмировал военный эксперт.

Напомним, 27 февраля Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства".

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