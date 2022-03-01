Снаряд оккупантов попал в роддом под Киевом

Пациентов и работников заведения эвакуировали.
Снаряд, который выпустили российские военные, попал в здание частного роддома "Адонис" вблизи украинской столицы.
Об этом сообщил генеральный директор сети Виталий Гирин в Facebook.
Он рассказал, что здание сильно повреждено, однако никто не пострадал – всех еакуировали.
"Друзья, все спрашивают, что с роддомом. Спасибо за поддержку. В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит. Все эвакуированы. Главное – не надо сейчас ехать, кого забирать. Все в надежном городе и в безопасности. Это точно. Со мной и семьей все ок!", – написал он.
Ранее сообщалось, что у российских оккупантов, которые пытаются проникнуть в столицу Украины, заканчивается горючее. Россияне пытаются доставить в пригород горюче-смазочные материалы, но ВСУ их уничтожают. Местных жителей призывают бросать коктейли Молотова.
Также стало известно, что армия Рамзанова Кадырова, прибывшая в Украину на помощь российским захватчикам, понесла огромные потери. По меньшей мере 70 человек из личной "армии" Кадырова сгорели заживо после единственного удара Байрактара. Большая часть вернулась через границу.
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