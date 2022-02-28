У российских оккупантов под Киевом заканчивается горючее

Российским танкам не хватает горючего / Фото УНИАН

У российских оккупантов, которые пытаются проникнуть в столицу Украины, заканчивается горючее. В Вооруженных силах призвали украинцев бросать в них коктейлями Молотова.

"Россияне пытаются доставить в пригород Киева горюче-смазочные материалы. В то же время наши военные работают над их уничтожением. Вы знаете, что помочь им можно горючим с содержанием сахара", – обратились ВСУ к украинцам.

Как сообщал Главред, минувшая ночь в столице Украины прошла относительно спокойно.

С 08:00 понедельника, 28 февраля, в Киеве заработали продуктовые магазины и коммунальный транспорт. При этом поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.

Жители города с самого утра начали сходиться в магазины и супермаркеты за продуктами. Образовались огромные очереди.

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