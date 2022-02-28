Комендантский час в Киеве: сегодня в столице откроются продуктовые магазины и заработает транспорт

Сегодня заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Жителей города попросили не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.
С 08:00 понедельника, 28 февраля, в Киеве заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. При этом поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.
В Киевской госадминистрации жителей города попросили не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.
Комендантский час не отменен. С 28 февраля он будет действовать, как было определено ранее, — с 22:00 до 7:00.
"В целом, минувшая ночь прошла спокойно, было несколько столкновений и боев с диверсионно-разведывательными группами, но в эту ночь город больше готовился к обороне. Поэтому, после 08:00 вы выйдете в город, увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, которые появились на улицах Киева", - говорится в сообщении КГГА.
Отмечается, что в столице продолжаются уличные бои практически в каждом районе города.
"Поэтому выходите только в случае крайней необходимости – когда нужно купить продукты или лекарства. Призываем объединять усилия и помогать друг другу: спросить у соседей, нужна ли помощь, особенно когда это касается пожилых людей или семей, чьи родственники защищают Украину. Присматривать за квартирами выехавших из города соседей, чтобы не допускать мародерства", - призывают столичные власти.
Напомним, 24 февраля 2022 года Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.
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