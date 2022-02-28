Очереди на десятки метров: в Киеве люди осадили супермаркеты еще задолго до открытия

Очереди в магазины в Киеве /"Сегодня"

В Киеве утром 28 февраля закончился жесткий комендантский час, который длился с вечера 26 февраля. Жители города сразу с самого утра начали сходиться в магазины и супермаркеты за продуктами.

В результате образовались огромные очереди, пишет "Сегодня".

Киевляне начали подходить к магазинам еще задолго до открытия, и очереди кое-где были на несколько десятков метров. Люди стояли даже тогда, когда утром раздавалась сирена.

Люди стояли в очереди, даже когда раздавалась сирена/ "Сегодня"

Напомним, после 36-часового комендантского часа в Киеве сегодня начинают работать продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Но комендантский час не отменен – с 28 февраля он будет действовать, как было определено ранее — с 22:00 до 7:00.

При этом в Киевской госадминистрации жителей города попросили не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости.

Также комендантский час действует в ряде других украинских городов – в каждом из них он разный. Главное правило комендантского часа – в это время нельзя появляться на улице. Также не работает общественный транспорт.

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