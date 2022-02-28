Оккупанты хотят зайти в Херсон, прикрываясь "живым щитом" из мирного населения

Оккупанты хотят зайти в Херсон, прикрываясь "живым щитом" / Reuters

Российские войска хотят зайти в Херсон, использовав мирное население как "живой щит".

Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире канала "Рада" утром в понедельник, 28 февраля. Он отметил, что для РФ такая коварная тактика традиционна.

Для этого плана оккупанты хотят собрать в селах местных жителей, прикрываясь гуманитарной миссией.

"Оккупанты в окрестных селах хотят собрать местных жителей и, прикрываясь якобы гуманитарной миссией, а на самом деле – живым щитом, попытаться войти через город Херсон", – сказал Денисенко.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине российские военные начали заниматься мародерством и грабежом. В сеть попало видео с камер наблюдения в отделении Приватбанка в поселке городского типа Верхний Рогачик Херсонской области. На кадрах-оккупанты выносят не только деньги из кассы, но и целые банковские ячейки.

Также сообщалось, что в селе Любимовка Херсонской области местные цыгане угнали танк у российских военных, которые проводят операцию по оккупации Украины. Ромы взяли трактор, привязали к нему танк, и уехали в неизвестном направлении.

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