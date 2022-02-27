Херсонщина отжигает: в селе Любимовка цыгане угнали танк у военных России

Цыгане отобрали танк у российских войск на Херсонщине / Соцсети

В селе Любимовка Херсонской области местные цыгане угнали танк у российских военных, которые проводят операцию по оккупации Украины. Ромы взяли трактор, привязали к нему танк, и уехали в неизвестном направлении. Неизвестный бежал за цыганами на тракторе с танком, однако догнать их так и не удалось.

В социальных сетях со ссылкой на самооборону Каховки пишут, что в селе Любимовка Херсонской области цыгане решили угнать танк российских оккупантов.

На видео можно увидеть, как танк войск РФ увозят в неизвестном направлении, привязав его к трактору.

Цыган на тракторе пытается догнать мужчина в гражданском.

Куда в итоге поехали цыгане на танке армии России – неизвестно.

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Напомним, ранее жители села Верхняя Сыроватка в Херсонской области задержали российского военного. По их словам, его сбросили прямо с танка, который стрелял, но совсем не ехал. Сельчане подчеркнули, что повязали оккупанта без единого выстрела.

А вот в Харьковской области женщина и вовсе сожгла российский танк при помощи коктейля Молотова.

В ВСУ рассказали о том, что войска России в Черниговской области на подъезде к городу сливали горючее, чтобы не столкнуться с украинской армией. Их боевой дух снижается.