Мужики с села на Сумщине повязали военного РФ: он сказал "Слава Украине – Героям Слава!"

В Сумской области местные жители задержали российского танкиста / Соцсети

В Сумской области местные мужики без единого выстрела повязали российского военного. Говорят, скинули его прямо с танка. По их словам, танк стреляет, но почему-то совсем не едет.

В социальных сетях опубликовали видео, как жители села Верхняя Сыроватка задержали российского военного-танкиста. По их словам, скинули его прямо с танка.

"Танк стреляет, но [совсем] (неценз.) не едет", - отметили они.

При этом его попросили сказать "Слава Украине – Героям Слава", и он с этим согласился.

Напомним, Россия рано утром, 24 февраля, начала военное вторжение на территорию Украины. Россияне нанесли ракетные удары по военным и гражданским объектам.

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Вооруженные силы оказывают серьезное сопротивление и противостоят российским войскам по всем направлениям фронта.

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