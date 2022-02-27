На Херсонщине "русские голуби мира" занялись мародерством - вскрыли ПриватБанк и украли деньги

Российские военные начали грабить банки Украины / скриншот

Российские военные начали заниматься мародерством и грабительством. В Сеть попало видео с камер наблюдения в отделении ПриватБанка в поселке городского типа Верхний Рогачик Херсонской области.

На кадрах - оккупанты выносят не только деньги из кассы, но и целые банковские ячейки. Дата съемки - 27 февраля 2022 года.

"В Херсоне оккупанты начали тупо грабить банки и выносить все ценности из ячеек украинцев!" - написал в своем Telegram-канале Антон Геращенко.

"Русские "голуби мира" вскрыли отделение, разбили окно и пролезли в кассу. Так делают освободители украинского народа от фашистского Киева", - иронично комментируют видео, вероятно, сотрудники охраны банка.

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Сколько денег унесли из банка российские оккупанты - неизвестно.

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