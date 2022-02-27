На Харьковщине женщина разбила боевую машину врага коктейлем Молотова

Это уже не первый случай, когда украинцы самостоятельно останавливают вражескую тяжелую технику.
В Харьковской области женщина коктейлем Молотова вывела из строя одну из боевых машин российских войск.
Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова. Она сообщила, что ночь в Харькове была неспокойной. Однако украинские военные и местная тероборона дают врагу отпор.
"Харьков защищают, за нас воюют. В Харьковской области просто одна женщина бросила коктейль Молотова и одна машина врага не дошла до Харькова", – отметила журналистка.
Это уже не первый случай, когда украинцы самостоятельно останавливают вражескую технику и не позволяют ей двигаться дальше. Например, на Черниговщине на въезде в город Корюковка местные жители завернули колонну российских танков. Они вместе с правоохранителями перекрыли дорогу и заставили колонну развернуться.
Кроме этого, на Сумщине жители поселка Хотин разоружили вражеский танк. Это произошло в территориальной общине поселка Хотин.
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