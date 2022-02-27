На Черниговщине местные жители завернули колонну российских танков

Враг хотел зайти в город Корюковка, однако ему не дали это сделать.
На въезде в город Корюковка на Черниговщине местные жители вместе с правоохранителями заставили развернуться колонну танков врага.
Тяжелая техника российских войск остановилась на въезде и не смогла проехать дальше – ей просто заблокировали въезд. Об этом сообщает Корюковский городской совет.
"Вражеская техника остановилась на въезде в Корюковку и дальше движение не продолжает. Люди объединились и совместно с правоохранителями вели переговоры. По состоянию на 08:25 враг согласился отойти", – говорится в сообщении.
На опубликованном в соцсетях видео местные жители говорят "Танки едут задним ходом. Корюковская община не пустила их в Корюковку".
Напомним, утром 26 февраля ракета оккупантов попала в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского, 6а в Соломенском районе Киева. Есть пострадавшие, существует гроза разрушения многоэтажки.
Также российский снаряд попал в многоквартирный жилой дом в Буче Киевской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Кроме этого, в Киеве в жилом массиве Троещина возник сильный пожар после обстрела российскими оккупантами.
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