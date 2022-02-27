Оккупанты обстреляли девятиэтажку в Буче под Киевом, дом горит

В Буче под Киевом российские оккупанты обстреляли девятиэтажку

В Сети появилось фото многоквартирного жилого дома в Буче Киевской области, в который попал российский снаряд. На кадрах видно, что это прямое попадание на уровне 7-8 этажа.

Позже в ГосЧС уточнили, что 27 февраля в 08:20 снаряд попал в девятиэтажный жилой дом по ул. Вокзальная, 101 с последующим возгоранием.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. От ГосЧС привлекались 5 человек и 1 ед. техники. Подразделения покинули место происшествия в связи с обстрелами.

Отметим, в воскресенье утром, 27 февраля, через город Буча двигалась колонна военной техники российских оккупантов. В одну из машин кто-то из местных жителей бросил "коктейль Молотова. В результате она загорелась и остановилась.

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Как сообщал Главред, утром 26 февраля ракета оккупантов попала в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского, 6а в Соломенском районе Киева.

Очевидцы отмечают, что в дом попало два ракетных снаряда, один повредил нижнюю часть этажа. Есть пострадавшие. Существует угроза разрушения многоэтажки.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину уже привело к гибели 198 людей, среди них — трое детей.