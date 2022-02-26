Жертвами вторжения РФ стали уже почти 200 украинцев, больше тысячи - ранены

Жертвами нападения РФ стали уже почти 200 украинцев / Фото Reuters

Полномасштабное вторжение России в Украину уже привело к гибели 198 людей, среди них — трое детей.

"По оперативным данным, от рук захватчиков имеем 198 погибших, из них — 3 детей, 1115 раненых, среди которых 33 ребенка", - написал в Facebook Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Тем временем в крупнейшей в Украине детской специализированной больнице Охматдет сообщили, что 26 февраля "скорая" доставила ребенка 7-8 лет в крайне тяжелом состоянии. Он пострадал от обстрела российскими военными. Скорую помощь вызвали солдаты Вооруженных Сил Украины.

У мальчика - осколочное ранение шеи с правой стороны, множественное осколочное повреждение мягких тканей, рваная рана головы и контузия мозга.

Ребенок без сознания, мальчику делают переливание компонентов крови / Фото instagram.com/ohmatdyt

Из-за тяжести ранения для остановки кровотечения пришлось проводить оперативное вмешательство прямо в приемном отделении травматологического пункта больницы.

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Сейчас ребенок находится в реанимации в критическом состоянии на искусственной вентиляции легких, его жизнь поддерживается с помощью аппаратов.

"Ребенок без сознания, мальчику делают переливание компонентов крови. Где родители малыша, пока неизвестно", - говорится в сообщении Охматдет.

Как сообщал Главред, утром 26 февраля ракета оккупантов попала в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского, 6а в Соломенском районе Киева.

Очевидцы отмечают, что в дом попало два ракетных снаряда, один повредил нижнюю часть этажа. Есть пострадавшие. Существует угроза разрушения многоэтажки.