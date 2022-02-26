В Киеве есть угроза разрушения многоэтажки, в которую попала ракета – ГСЧС

В столице есть угроза разрушения многоэтажки, в которую попала ракета/ Соцсети

В столичной многоэтажке на проспекте Лобановского, 6а, в которую попала вражеская ракета, есть угроза разрушения нескольких этажей.

Сейчас в доме проводится эвакуация людей, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечают в ведомстве, есть угроза, что могут разрушиться 22-23 этажи.

"Проводится эвакуация. Проводится поиск пострадавших. Пожар ликвидирован в 09:05. Кроме того, личный состав спасателей из-за угрозы своей жизни от врага периодически укрывается в укрытии", – говорится в сообщении.

Напомним, ракета российских войск попала в многоэтажный жилой дом утром в субботу, 26 февраля. В результате этого дом был частично разрушен с 17 по 21 этаж. Погибших нет.

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Спасатели уже проверили 21,22,23 и 24 этажа – на этих этажах никто не пострадал.

Жители дома рассказали, как им удалось выжить

Как рассказал один из жителей дома, ему с семьей удалось спастись, потому что они находились на кухне, а ракета попала в зал.

"Мы были на кухне, нам удалось спастись. Прямое попадание в квартиру, в зал. У жены со старшим сломанные ноги, открытые переломы, младшего отвели спасатели и я его ищу", – рассказал один из жильцов дома.

Еще одна жительница рассказала, что они были между несущими стенами, и это спасло их. Женщина живет на 21 этаже. Об этом сообщается в Facebook Вартові еспресо.

"Слава богу, что мы были между несущими стенами, только это спасло нас. На месте детской комнаты осталась просто дыра", – рассказала она.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве нет российских войск. Украинская армия держит оборону. При этом, по его словам, в городе действуют диверсионные группы.

Также ранее сообщалось, что Киевская ГЭС находится под контролем ВСУ - станция не работает, персонал в хранилище.

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