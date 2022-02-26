УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Вы собираетесь забирать пленных и трупы?": украинцы стали звонить в Минобороны РФ

26 февраля 2022, 10:30

Украинцы спрашивают у сотрудников Минобороны РФ, что на территории нашей страны делают российские солдаты. Впрочем, на этот вопрос там отвечать не хотят.

российские военные, военные РФ, вторжение
Потери оккупантов составляют более трех тысяч человек личного состава / Фото Reuters

После того как хакеры Anonymous "положили" сайт Минобороны РФ и опубликовали в Сети базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена работников министерства, украинцы начали звонить сотрудникам российского ведомства.

В Сети появилась запись подобного разговора. Трубку взяла некая Ирина - сотрудница Минобороны РФ. У нее спросили, собирается ли страна-агрессор забирать из Украины тела российских солдат.

"Ирина, это Украина вас беспокоит ночью. Вам большой привет из Киева, Тернополя, Львова, Харькова… А вы собираетесь ваших пленных забирать, и трупы. Более 2 тысяч трупов валяются по нашей украинской земле… засоряют ее. Будете забирать?" – спросил мужчина.

Также он спросил ее, что на территории Украины делают российские солдаты. Собеседница бросила трубку.

Реклама

Утром 26 февраля замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что потери вражеских российских войск по состоянию на шесть часов утра субботы составляли:

  • самолеты -14;
  • вертолеты - 8;
  • танки – 102;
  • боевые бронированные машины - 536;
  • пушки - 15;
  • ЗРК Бук - 1;
  • автомобильная техника - 17;
  • личный состав – более 3000 (данные уточняются).

Тем временем украинцев просят делать фото и видео тел российских военных на улицах военных. На фото должны быть видны куски формы, модели техники, тела, документы и имена.

"Наши защитники этой ночью успешно отразили шквал атак и сбили военно-транспортный самолет с сотнями оккупантов на борту. Наши улицы завалены их телами и подбитой техникой. Пора нанести следующий удар. Русские скрывают от своих граждан потери на фронте. Мы должны показать правду. Пока их тела и техника еще разбросаны по нашим дорогам и полям: подойдите к ним, сфотографируйте, снимите видео и пришлите сюда: [email protected]", - говорится в сообщении Повернись живим в Facebook.

Полученные материалы будут направлены на территорию России для деморализации и снижения воинского азарта ее граждан.

"Там изо всех сил скрывают их реальные "успехи". Мы покажем правду", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, утром 26 февраля ракета оккупантов попала в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского, 6а в Соломенском районе Киева.

Очевидцы отмечают, что в дом попало два ракетных снаряда, один повредил нижнюю часть этажа. Есть пострадавшие.

viber
Минобороны РФ вторжение России военное вторжение новости Умани
Сейчас вы просматриваете новость «"Вы собираетесь забирать пленных и трупы?": украинцы стали звонить в Минобороны РФ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Прогноз на март-2022 от астролога Влада Росса: чего ждать в начале весныПрогноз на март-2022 от астролога Влада Росса: чего ждать в начале весны 3000 убитых только под Харьковом: РФ понесла сокрушительные потери - экс-советник министра МВД3000 убитых только под Харьковом: РФ понесла сокрушительные потери - экс-советник министра МВД Праздник Теплого Алексея 2022: приметы, как выйти замуж и остаться молодойПраздник Теплого Алексея 2022: приметы, как выйти замуж и остаться молодой Оккупанты начали ставить метки на крышах домов - городские власти просят сообщать на 102Оккупанты начали ставить метки на крышах домов - городские власти просят сообщать на 102 Оккупанты взорвали шлюзы на дамбе через реку Ирпень, есть угроза затопленияОккупанты взорвали шлюзы на дамбе через реку Ирпень, есть угроза затопления

Последние новости

11:44

На Сумщине жители поселка Хотин разоружили вражеский танк

11:37

Пожар на Троещине в Киеве: в МВД объяснили, что ПВО сбило российскую ракетуФотоВидео

11:29

На Черниговщине местные жители завернули колонну российских танковВидео

11:27

Противник деморализован и не в состоянии продолжать активные боевые действия - Арестович

11:15

Лукашенко признал удары с территории Беларуси по Украине

Реклама
11:11

Преступные действия России против Украины имеют признаки геноцида - ЗеленскийВидео

10:39

Украина готова на переговоры с РФ в стране, с территории которой не летят ракеты - Зеленский

10:09

Оккупанты обстреляли девятиэтажку в Буче под Киевом, дом горит

09:54

Все наши города мы отстояли - МВД

09:44

"Будьте Беларусью, а не Россией": Зеленский обратился к белорусамВидео

09:42

В Буче продолжаются бои - оккупанты обстреливают жилые дома

09:38

В Кремле заявили, что в Беларусь прибыла делегация для переговоров с УкраинойВидео

09:22

В Украине создают Интернациональный легион и призывают иностранцев помочь в обороне

09:12

Австралия профинансирует поставки оружия в Украину - премьер-министр страны

09:05

Украинские военные сбили крылатую ракету, которая летела из Беларуси в Киев

09:01

Морги Крыма переполнены, а матери откупают своих детей от службы – Антон Геращенко о ситуации на полуострове

08:52

Минобороны: оккупанты перешли на новую тактику - применяют ДРГ и убивают мирных украинцев

08:35

Защитники Украины сорвали высадку российского десанта в Черноморской оперативной зоне

08:27

"Нет войне!": петицию против российской агресии подписало более 800 тысяч людей по всему миру

08:19

В Харьков прорвалась колонна техники оккупантов - бои идут в трех районах города

Реклама
08:06

Новая Каховка на Херсонщине захвачена оккупантами, украинские флаги спущены - мэр Владимир Коваленко

08:05

В Санкт-Петербурге забросали грязью билборды, на которых Путин объясняет, зачем напал на Украину

08:01

В Киеве вражеская ДРГ расстреляла семью с тремя детьми

07:55

Сейчас в Киеве все спокойно - заместитель Киевской госадминистрации

07:39

Может произойти экокатастрофа: из-за боев под Киевом не могут потушить обстрелянную нефтебазуВидео

07:19

Яхты, особняки и любые активы российских олигархов будут заморожены - Белый дом

07:19

"Первые" потери: Россия официально признала плачевные результаты вторжения

07:16

По украинским объектам российским агрессором выпущено более 250 баллистических ракет - CNN

06:44

"Тьма отступит, рассвет близко": глава Минобороны обратился к украинцам

06:36

"Развязал войну ради своей паранойи": Ходорковский призвал русских выходить на протесты против режима Путина

06:23

Россия угрожает падением 500-тонной МКС на мирных жителей США и Европы

06:13

SWIFT готовится принять меры против России, утвержденные странами Запада - Reuters

05:50

Украинские защитники уничтожили подразделение "кадыровцев" под Гостомелем на Киевщине

05:46

Финансовый директор Газпрома покончил с собой

05:14

Украина удерживает Харьков и Сумы: в ВСУ рассказали о битве с армией России

04:15

Армия Украины ведет бой за аэропорт с войсками РФ под Васильковым

04:11

Россия обстреляла Киев и попала в пункт захоронения ядерных отходов - Госинспекция

03:41

За первые сутки войны против Украины РФ потеряла больше военных, чем за 8 лет войны в Сирии – СМИ

03:21

Мужики с села на Сумщине повязали военного РФ: он сказал "Слава Украине – Героям Слава!"Видео

02:58

"Призываю вас сделать то же самое!": Ахеджакова перевела огромные деньги для ВСУ

Реклама
02:39

В Харьковской области мощный взрыв: войска РФ взорвали газопроводВидео

02:28

Военные РФ бунтуют против Путина: тысячи контрактников отказываются нападать на Украину

01:38

Илон Маск подключил Украину к Starlink

01:34

Войска России устроили обстрел Харькова из артиллерии

01:18

В Василькове после ракетного обстрела РФ пылает нефтебаза

01:11

ВСУ яростно держат оборону страны: последние данные

01:08

НАТО усиливает военную поддержку Украины

00:56

Уничтожая Украину, Путин разрушит РФ: Запад отключит российские банки от SWIFT

00:36

Сотни украинцев толпятся на вокзале Львова в ожидании поезда в ПольшуВидео

00:28

Сожжение танков и вторжение до 190 тыс военных РФ: у Зеленского объявили о контроле над Украиной

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять