"Вы собираетесь забирать пленных и трупы?": украинцы стали звонить в Минобороны РФ

Потери оккупантов составляют более трех тысяч человек личного состава / Фото Reuters

После того как хакеры Anonymous "положили" сайт Минобороны РФ и опубликовали в Сети базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена работников министерства, украинцы начали звонить сотрудникам российского ведомства.

В Сети появилась запись подобного разговора. Трубку взяла некая Ирина - сотрудница Минобороны РФ. У нее спросили, собирается ли страна-агрессор забирать из Украины тела российских солдат.

"Ирина, это Украина вас беспокоит ночью. Вам большой привет из Киева, Тернополя, Львова, Харькова… А вы собираетесь ваших пленных забирать, и трупы. Более 2 тысяч трупов валяются по нашей украинской земле… засоряют ее. Будете забирать?" – спросил мужчина.

Также он спросил ее, что на территории Украины делают российские солдаты. Собеседница бросила трубку.

Реклама

Утром 26 февраля замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что потери вражеских российских войск по состоянию на шесть часов утра субботы составляли:

самолеты -14;

вертолеты - 8;

танки – 102;

боевые бронированные машины - 536;

пушки - 15;

ЗРК Бук - 1;

автомобильная техника - 17;

личный состав – более 3000 (данные уточняются).

Тем временем украинцев просят делать фото и видео тел российских военных на улицах военных. На фото должны быть видны куски формы, модели техники, тела, документы и имена.

"Наши защитники этой ночью успешно отразили шквал атак и сбили военно-транспортный самолет с сотнями оккупантов на борту. Наши улицы завалены их телами и подбитой техникой. Пора нанести следующий удар. Русские скрывают от своих граждан потери на фронте. Мы должны показать правду. Пока их тела и техника еще разбросаны по нашим дорогам и полям: подойдите к ним, сфотографируйте, снимите видео и пришлите сюда: [email protected]", - говорится в сообщении Повернись живим в Facebook.

Полученные материалы будут направлены на территорию России для деморализации и снижения воинского азарта ее граждан.

"Там изо всех сил скрывают их реальные "успехи". Мы покажем правду", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, утром 26 февраля ракета оккупантов попала в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского, 6а в Соломенском районе Киева.

Очевидцы отмечают, что в дом попало два ракетных снаряда, один повредил нижнюю часть этажа. Есть пострадавшие.