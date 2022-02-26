В Киеве обстреляли аэропорт Жуляны, вражеский снаряд попал в жилой дом

Ракета попала в жилой дом в Соломенском районе столицы.
По информации СМИ и журналистов в Киеве в районе аэропорта Жуляны прогремел взрыв.
Это подтвердил мер города Виталий Кличко в своем Telegram. Он отметил, что в дом попала ракета.
Сообщается, что попали в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского, 6а в Соломенском районе столицы.
Неподалеку от здания находится роддом и медицинское учреждение.
Очевидцы отмечают, что в дом попало два ракетных снаряда, один повредил нижнюю часть этажа.
На данный момент проводится эвакуация. Есть пострадавшие.
Автор: Елена Стороженко