В Киеве обстреляли аэропорт Жуляны, вражеский снаряд попал в жилой дом

Дом на проспекте Лобановского, Киев / Соцсети

По информации СМИ и журналистов в Киеве в районе аэропорта Жуляны прогремел взрыв.

Это подтвердил мер города Виталий Кличко в своем Telegram. Он отметил, что в дом попала ракета.

Сообщается, что попали в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского, 6а в Соломенском районе столицы.

Неподалеку от здания находится роддом и медицинское учреждение.

Очевидцы отмечают, что в дом попало два ракетных снаряда, один повредил нижнюю часть этажа.

На данный момент проводится эвакуация. Есть пострадавшие.