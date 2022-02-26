В Киеве нет российских войск - Кличко

Продолжаются бои в Василькове и Гостомеле под Киевом.
Мер Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве нет российских войск. Украинская армия держит оборону.
Также мер столицы отметил, что в городе действуют диверсионные группы. На утро 26 февраля в Киеве в результате боевых действий противника ранены 35 человек, из них 2 – дети.
"Идут бои в Гостомеле и Василькове. Транспорт работает, кроме красной ветки метро. Она доступна для укрытия. Друзья! Будет сложно, но мы должны устоять! С нами армия, с нами тероборона, с нами справедливость!", - отметил чиновник.
Ранее мы писали, что в Киеве обстреляли аэропорт Жуляны. В результате этого вражеский снаряд попал в жилой дом на проспекте Лобановского 6-а, в Соломенском районе столицы. Неподалеку от жилого дома находится роддом.
Также Главред сообщал, что в Киеве возле станции метро Берестейская 101-я бригада уничтожила вражескую колонну: 2 легковушки, 2 грузовика, танк.
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