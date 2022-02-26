"Всех положили": ВСУ отразили нападение оккупантов на проспекте Победы и метро Берестейская в Киеве

В Киеве продолжаются ожесточенные бои защитников Украины с российскими оккупантами / Фото Reuters

По состоянию на шесть утра субботы в Киеве возле станции метро Берестейская 101-я бригада уничтожила вражескую колонну: 2 легковушки, 2 грузовика, танк.

"Теперь все спокойно, всех положили", - сообщается на Facebook-странице Сухопутных войск ЗСУ.

Ранее в Сухопутных Вооруженных силах Украины сообщалі, что украинские защитники отразили нападение военных РФ, совершенное в ночь на 26 февраля, на одну из воинских частей на проспекте Победы в Киеве.

"Военные преступники России атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отражено", - говорится в сообщении в

Тем временем корреспондент Vgorode сообщает, что на проспекте Победы в столице был взорван мост возле метро "Берестейская". Отмечается, что российские войска двигаются в сторону Шулявки.

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"Всех киевлян, особенно жителей Шулявки, КПИ и центра, просят сидеть дома или в укрытии и ни в коем случае не выходить на улицу! Идут серьёзные бои!", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя КГГА Крищенко в комментарии Суспільному сообщил, что в военной части на Шулявке раздался взрыв, причина выясняется.

"Рассматривают возможный авиационный удар или артиллерийский огонь. Прорывов в городе нет", - рассказал он.

По его словам, сейчас ТЭЦ на Троещине "ничего не угрожает", а информации о якобы подрыве мостов пока нет.

В Киевской госадминистрации призвали жителей города соблюдать максимальную осторожность.

Если вы находитесь в укрытии - не выходите из него, если вы в квартире - не подходите к окнам и не выходите на балкон. Лучше всего спрятаться в закрытом помещении без окон, например, в ванной. И укрыться чем-нибудь, что защитит от обломков.

Если вы услышите сирены (сигнал "Воздушная тревога") — нужно немедленно направиться к ближайшему укрытию.

Как сообщал Главред, в небе над Киевской областью уничтожен еще один военно-транспортный самолет РФ с десантом.

Как сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, Ил-76 был сбит над Белой Церковью. 60 диверсантов задержаны на Троещине.