ВСУ сбили еще один Ил-76 РФ: в Киеве развернулись ожесточенные бои

Под Киевом сбили Ил-76 РФ / avia-uca.com.ua

В небе над Киевской областью уничтожен еще один военно-транспортный самолет РФ с десантом.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"Сбит Ил-76 над Белой Церковью. 60 диверсантов задержаны на Троещине в г. Киеве", рассказали в Госспецсвязи.

Кроме того, в Киеве продолжаются ожесточенные бои защитников Украины с российскими оккупантами.

Как пишет Сегодня, врагу удалось проникнуть в столицу Украины, где он встретил ожесточенное сопротивление бойцов ВСУ.

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Очевидцы сообщают о взрывах и перестрелках в районе метро Берестейская, Шулявская (где расположена воинская часть), а также на Соломенке.

"Более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и Зоопарка за последние 10 минут. Срочно идите в укрытие, это не шутки, спасайте жизнь себя и близких", - рассказали в Госспецсвязи.

Ранее сообщалось о том, что войска ПВО Украины уничтожили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил вражеский десант.

Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Бойцы ВСУ сбили вражеский самолет в районе Василькова Киевской области, уточнили в Генштабе.