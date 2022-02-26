ВСУ сбили еще один Ил-76 РФ: в Киеве развернулись ожесточенные бои

В Киеве продолжаются ожесточенные бои защитников Украины с российскими оккупантами.
В небе над Киевской областью уничтожен еще один военно-транспортный самолет РФ с десантом.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
"Сбит Ил-76 над Белой Церковью. 60 диверсантов задержаны на Троещине в г. Киеве", рассказали в Госспецсвязи.
Кроме того, в Киеве продолжаются ожесточенные бои защитников Украины с российскими оккупантами.
Как пишет Сегодня, врагу удалось проникнуть в столицу Украины, где он встретил ожесточенное сопротивление бойцов ВСУ.
Очевидцы сообщают о взрывах и перестрелках в районе метро Берестейская, Шулявская (где расположена воинская часть), а также на Соломенке.
"Более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и Зоопарка за последние 10 минут. Срочно идите в укрытие, это не шутки, спасайте жизнь себя и близких", - рассказали в Госспецсвязи.
Ранее сообщалось о том, что войска ПВО Украины уничтожили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил вражеский десант.
Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Бойцы ВСУ сбили вражеский самолет в районе Василькова Киевской области, уточнили в Генштабе.