"Месть за Луганск": ВСУ сбили Ил-76 РФ с десантом и три "вертушки"

Военно-транспортный самолет РФ Ил-76 сбили в районе Василькова, он перевозил вражеский десант.
Войска ПВО Украины уничтожили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил вражеский десант.
Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Бойцы ВСУ сбили вражеский самолет в районе Василькова Киевской области, уточнили в Генштабе.
"Это месть за Луганск 2014", - подчеркнули украинские военные.
В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что Ил-76 РФ был уничтожен украинским истребителем Су-27.
Там добавили, что враг пытается высадить десант в районе Василькова.
В командовании ВС ВСУ сообщили, что около полуночи силы ПВО ВСУ уничтожили в районе проведения ООС истребитель РФ Су-27 и вражеский вертолет.
По данным главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, в ходе боев за Васильков ВСУ уничтожили два вражеских вертолета, а также истребитель РФ.
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Ранее сообщалось о том, что украинская система противовоздушной обороны уничтожила несколько баллистических ракет россиян и, по меньшей мере, два самолета РФ.
"Наша система противовоздушной обороны сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум два самолета воздушно-ракетных сил РФ", ‒ говорят украинские военные.