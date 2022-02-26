"Месть за Луганск": ВСУ сбили Ил-76 РФ с десантом и три "вертушки"

Российский Ил-76 с десантом уничтожили ПВО Украины / oruzhie.info

Войска ПВО Украины уничтожили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил вражеский десант.

Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Бойцы ВСУ сбили вражеский самолет в районе Василькова Киевской области, уточнили в Генштабе.

"Это месть за Луганск 2014", - подчеркнули украинские военные.

В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что Ил-76 РФ был уничтожен украинским истребителем Су-27.

Реклама

Там добавили, что враг пытается высадить десант в районе Василькова.

В командовании ВС ВСУ сообщили, что около полуночи силы ПВО ВСУ уничтожили в районе проведения ООС истребитель РФ Су-27 и вражеский вертолет.

По данным главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, в ходе боев за Васильков ВСУ уничтожили два вражеских вертолета, а также истребитель РФ.

Читайте такжеПод Калиновкой на Виннитчине военные сбили российский истребитель

Ранее сообщалось о том, что украинская система противовоздушной обороны уничтожила несколько баллистических ракет россиян и, по меньшей мере, два самолета РФ.

"Наша система противовоздушной обороны сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум два самолета воздушно-ракетных сил РФ", ‒ говорят украинские военные.