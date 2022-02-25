ПВО Украины сбило баллистические ракеты и минимум 2 самолета россиян - Генштаб ВСУ

ПВО Украины сбило баллистические ракеты и минимум 2 самолета россиян / ru.depositphotos.com

Украинская система противовоздушной обороны уничтожила несколько баллистических ракет россиян и, по меньшей мере, два агрессорских самолета. Такая информация есть на Facebook-странице Генштаба ВСУ на Facebook-странице Сухопутных сил ВСУ.

"Наша система противовоздушной обороны сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум два самолета воздушно-ракетных сил РФ", ‒ говорят украинские военные.

Пытаясь сохранить скорость наступления противник вводит в отдельных направлениях уже вторые эшелоны группировок.

Кроме того, было замечено выдвижение дополнительных подразделений агрессоров в направлении Скадовска (Херсонская область).

Приняв участие в жестоких боях, подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции, подытожили в Генштабе ВСУ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черкасской области в селе Вознесенское украинские военнослужащие сбили российский самолет.

Пилот катапультировался, сейчас его разыскивают. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Зоя Вовк.

До того советник руководителя офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал главную цель российской военной агрессии ‒ физически уничтожить власть Украины и непосредственно президента Владимира Зеленского.

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