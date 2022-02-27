Преступные действия России против Украины имеют признаки геноцида - Зеленский

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Опубликовано новое обращение президента Украины Владимира Зеленского о дипломатичной поддержке нашей страны в борьбе с русским агрессором.

"Эта ночь была тяжелой. Что они делают? Это месть. Народ поднялся на защиту своего государства, и они открыли истинное лицо. Это террор. Они собираются еще больше бомбить наши города, они собираются еще коварней убивать наших детей. Это зло, которое пришло на нашу землю, и которое надо уничтожить.

Они врали, что не будут трогать гражданское население. Но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре. Они сознательно избрали тактику на поражение на людей, и всего того, что делает жизнь просто нормальной. Электростанции, больницы, детские сады, жилые дома – все под ударами ежедневно. То что оккупанты делают Харькову, Охтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам тянет на международный трибунал. Все их преступления мы четко фиксируем", - заявил Зеленский.

Гарант также отметил - этих преступлений было бы гораздо больше, если бы не наши мужественные защитники, которым значительно повысят жалование. "Могу сказать вам откровенно - это будет дорого. Но нет ничего дороже, чем жизнь и борьба за свободу нас, за свободу наших будущих поколений. И есть те, кто нам поможет", - подметил президент Украины, акцентируя внимания на огромной помощи со стороны дружественных нам стран.

"Это уже реально - мы получаем оружие, лекарства, продукты, дизель, деньги, бензин; сформирована мощная международная коалиция в поддержку Украины – антивоенная коалиция.

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Вот, пожалуйста, свежие сводки с дипломатического фронта: были очень предметные разговоры с премьер-министром Нидерландов с президентом Грузии, премьерами Чехии и Словакии, премьер-министром Великобритании Джонсоном... Каждый разговор добавила конкретики к обороноспособности нашего государства, и прочности наших военных", - сообщил Зеленский.

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Так, по его словам Германия объявила о поставках тысячи противотанковых гранатометов и 500 "стингеров" с дополнительными военкомплектами; Бельгия дает 5 тысяч пулеметов, и 5 млн патронов, а еще почти 4 тыс. тонн топлива. И это лишь часть стран, готовых поддержать нас.

Отдельную благодарность Владимир Зеленский выразил президенту Польши Анджею Дуде - за личное лидерство в вопросе предоставления членства Украины в ЕС и ежедневную помощь нашей стране.

Также президент Украины рассказал, чем мотивировал генсека ООН к лишению России права голоса на совбезе ООН: "Мы должны называть вещи своими именами - преступные действия России против Украины имеют признаки геноцида".

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