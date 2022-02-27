Пожар на Троещине в Киеве: в МВД объяснили, что ПВО сбило российскую ракету

Пожар на Троещине после обстрела / Скрин из видео

В Киеве в жилом массиве Троещина возник сильный пожар после обстрела российскими оккупантами.

Сначала в этой части города утром 27 февраля прогремели взрывы, после чего пользователи сети заметили черный дым от пожара. Соответствующие фото и видео начали появляться в социальных сетях.

Судя по фото, попали не в дом. Однако некоторые пользователи в соцсетях предполагали, что дым возник в результате того, что ракета попала в дом.

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Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, в Деснянском районе столицы на улице Лаврухина после обстрелов загорелись 7 автомобилей. При этом взрывной волной были повреждены окна, балконы с 1-15 этаж.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

"Проводится эвакуация людей из 1 подъезда. По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие-предварительно с легкими повреждениями", – говорится в сообщении.

Причина пожара

Позже советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире ТСН объяснил, что разрушение и возгорание автомобилей на Троещине произошло из-за падения осколка ракеты, сбитой украинским ПВО.

"Россияне выстрелили ракетой из стратегического бомбардировщика со стороны Беларуси, и наше ПВО сбило эту ракету. Для того чтобы вы понимали, стратегические бомбардировщики – это те, которые должны нести ядерное оружие… Наши сбили эту выпущенную ракету и это обломки", – отметил Денисенко.

Ранее в КГГА сообщили, что ситуация на окраинах Киева контролируется ВСУ, отрядами территориальной обороны и добровольческими батальонами. Он отметил, что в ночное время были столкновения с ДРГ, но на данный момент обстановка в городе спокойная. В столице комендантский час продлится до понедельника 8 утра.

Ранее сообщалось, что в Киеве диверсионно-разведывательная группа врага на улице Телиги открыла огонь по семье с тремя детьми. Одна девочка погибла вместе с родителями, двое выжили и находятся сейчас в больнице.

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