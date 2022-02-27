В Буче продолжаются бои - оккупанты обстреливают жилые дома

Украинские ВСУ взорвали мост между Бучей и Ирпенем / Соцсети

В Буче Киевской области продолжаются вражеские обстрелы. Сообщается, что украинскими военными был взорван мост между Бучей и Ирпенем.

Очевидцы ранее показывали, как колонна техники вошла в Бучу - ее заметили на улице Вокзальной. По меньшей мере, в ней находилось около 30 машин, местные бросали в нее коктейли Молотова, после чего колонна загорелась и остановилась.

В городе продолжаются тяжелые бои. Местные жители сообщают, что российские военные обстреливают жилые дома из пулеметов, установленных на крышах броневиков.

Кроме того, в центре Бучи оккупанты открыли огонь по БМП, который установлен в городе как памятник.

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Читайте такжеОккупанты обстреляли девятиэтажку в Буче под Киевом, дом горитРанее сообщалось, что в Буче в многоквартирный дом попал снаряд. На кадрах, что были опубликованы в Сети, видно, что это было прямое попадание на уровне 7-8 этажа.

Как уточнили в ГСЧС, пожар локализован - предварительно жертв и пострадавших нет.

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