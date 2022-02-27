В Киеве вражеская ДРГ расстреляла семью с тремя детьми

Погибла 4-классница Полина / Facebook Владимир Бондаренко

В Киеве диверсионно-разведывательная группа врага на улице Телиги открыла огонь по семье с тремя детьми.

Выжить удалось лишь двум детям, сообщает секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в Facebook. Он разместил фото погибшей девочки.

"Ее звали Полина. Она училась в 4-м классе школы № 24 Киева. Сегодня утром (26 февраля – ред.) на Телиги ее и родителей расстреляла российская ДРГ", – написал Бондаренко.

Полина вместе с родителями погибли, ее сестренка и братик попали в медучреждения. Девочка сейчас находится в реанимации КМКБ № 17, а мальчик – в Охматдете.

В Василькове под Киевом продолжается пожар на нефтебазе, которая вспыхнула после попадания снаряда российских войск. Спасатели не могут приступить к тушению огня, потому что идет бой за аэропорт, который оккупанты пытаются захватить. Это грозит экокатастрофой.

Также сообщалось, что с начала широкомасштабного вторжения России 24 февраля российскими войсками было сделано "более 250" пусков ракет по украинским объектам. Такой подсчет провели в оборонном секторе США. Отмечается, что большинство запусков проведено баллистическими ракетами малой дальности.

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