По украинским объектам российским агрессором выпущено более 250 баллистических ракет - CNN / Фото Reuters

Представитель оборонного сектора США провел закрытый брифинг с американскими журналистами, в котором подвел итоги трех суток полномасштабного российского вторжения в Украину.

По их подсчетам, за это время российскими войсками было произведено "более 250" пусков ракет по украинским объектам.

"Большинство запусков проведено баллистическими ракетами малой дальности", - сказал чиновник.

По его словам, русские продолжают наносить удары по "гражданской инфраструктуре и жилым районам" этими ракетными ударами.

"Мы не можем сказать вам, были ли эти места преднамеренно атакованы, но у нас нет сомнений в том, что эти обстрелы поражают гражданскую инфраструктуру и жилые районы", - сказал чиновник.

Реклама

Читайте такжеРоссия угрожает падением 500-тонной МКС на мирных жителей США и Европы

Также он отметил, что у США нет никаких данных о том, что российские военные взяли под контроль какие-либо города.

Другие новости: