По украинским объектам российским агрессором выпущено более 250 баллистических ракет - CNN

Власти США подбили цифры по российскому вторжению в Украину за трое суток.
Представитель оборонного сектора США провел закрытый брифинг с американскими журналистами, в котором подвел итоги трех суток полномасштабного российского вторжения в Украину.
По их подсчетам, за это время российскими войсками было произведено "более 250" пусков ракет по украинским объектам.
"Большинство запусков проведено баллистическими ракетами малой дальности", - сказал чиновник.
По его словам, русские продолжают наносить удары по "гражданской инфраструктуре и жилым районам" этими ракетными ударами.
"Мы не можем сказать вам, были ли эти места преднамеренно атакованы, но у нас нет сомнений в том, что эти обстрелы поражают гражданскую инфраструктуру и жилые районы", - сказал чиновник.
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Также он отметил, что у США нет никаких данных о том, что российские военные взяли под контроль какие-либо города.
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