Яхты, особняки и любые активы российских олигархов будут заморожены - Белый дом

США ввели персональные санкции против Путина / Reuters

США и партнеры создают многостороннюю трансатлантическую целевую группу, чтобы отслеживать и замораживать находящиеся под санкциями активы российских компаний и олигархов.

Как сообщил Белый дом в Twitter, создать группу, которая будет следить за такими активами россиян, планируют на ближайшей неделе.

"На этой неделе мы создадим многостороннюю трансатлантическую целевую группу для выявления, выслеживания и замораживания находящихся под санкциями активов российских компаний и олигархов – их яхт, их особняков и любых других доходов, полученных нечестным путем, которые мы сможем найти и заморозить соответственно закону", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти его страны ввели персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

ЕС и Британия также наложили персональные санкции на Путина и Лаврова. В частности, все их активы, которые размещены в ЕС и в Великобритании, будут заморожены. Также наложены секторальные санкции в отношении энергетического, финансового, транспортного секторов и экспорта в Российскую Федерацию продукции двойного назначения.

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