ЕС и Британия наложили персональные санкции на Путина и Лаврова, на очереди – отключение от SWIFT / УНИАН

Вечером 25 февраля на встрече в Париже министры финансы Евросоюза утвердили персональные финансовые санкции в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Сегодня мы внесли в списки президента Путина и министра Лаврова", – цитирует BBC главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Это второй раунд европейских санкций в наказание за нападение России на Украину. Третий раунд санкционных мер как раз обсуждается в данный момент. Третья волна санкций затронет еще многих российских олигархов, уточнил Боррель.

Великобритания также наложит санкции на Путина и Лаврова, заверили в офисе английского премьера Бориса Джонсона.

Санкции против Путина и Лаврова: что предусматривают

⇒ Все активы Путина и Лаврова, которые размещены в ЕС и в Великобритании, будут заморожены.

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⇒ Также наложены секторальные санкции в отношении энергетического, финансового, транспортного секторов и экспорта в Российскую Федерацию продукции двойного назначения.

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