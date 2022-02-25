ЕС согласовал персональные санкции против Путина и Лаврова

Владимир Путин / Reuters

В Европейском союзе согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины.

Ограничения не будут включать запрет на поездки, затронут их активы, сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Достигнут компромисс среди послов ЕС, чтобы заморозить активы Путина и Лаврова. Но нет запрета на выдачу виз", - сообщил журналист.

Вторжение России в Украину

Ранее Главред сообщал, что в Сумах Вооруженные силы Украины ведут бой с российскими оккупантами. По словам местных жителей, на руках у оккупантов красные повязки.

Также мы писали, что десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев.

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