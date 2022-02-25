Контроль над островом Змеиный пока не возвращен

Змеиный / Корреспондент.net

25 февраля Вооруженные силы Украины пытаются вернуть остров Змеиный, который оккупанты захватили 24 февраля.

"Продолжаем всеми возможностями узнавать судьбу украинских защитников - пограничников и воинов ВСУ, находившихся на Змеином", - говорят в Госпогранслужбе.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что пограничники продолжают охранять границы Украины в Черном море.

Захват острова Змеиный

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы на х**". Затем последовал мощный обстрел острова, и 13 пограничников погибли.