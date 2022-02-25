Высадка российского десанта в Николаеве провалилась – губернатор

Высадка российского десанта в Николаеве провалилась / Фото Reters

В Николаев высадился десант на 61-й завод. В городе прошли бои.

"Николаев, не выходим из дома. Не снимаем у окон. Находитесь в комнатах, где отсутствуют окна", – призвал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Читатели Главреда из Николаева подтверждают, что в городе слышны выстрелы.

"Стреляют. Сильно. Громко. Страшно. Но мы тут держимся", – пишет местная жительница Аня.

Обновление: По состоянию на 18:20 ситуация стабилизировалась, уточнил Виталий Ким.

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"Произошел инцидент с десантом. Информацию дать не могу. Сейчас всё успокоилось и всё нормально… Все отработали по эвакуации красивенько", – рассказал он.

Что происходит в Украине 25 февраля

Враг пытается прорваться в Киев, возле Бучи ВСУ остановили российскую колонну. По последним данным, оккупанты были вынуждены покинуть свою военную технику возле Бучи и отступить.

Николаевская ОГА заявила про прорыв оккупантов со стороны Херсона. Губернатор Ким заявил, что украинские воины готовы принять бой.

Киев вступил в фазу обороны из-за вторжения россиян, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Он призвал жителей города не выходить из домов или укрытий.

При этом оккупанты потеряли более 1000 военных за сутки. Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта.