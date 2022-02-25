Враг пытается прорваться в Киев, возле Бучи ВСУ остановили российскую колонну: последние данные

В Генштабе ВСУ сообщили новые данные по российскому вторжению / УНИАН

В Киевской области самыми сложными направлениями остаются Буча-Гостомель-Ирпень. Российские войска пытаются прорваться с этих направлений последние 4 часа.

Новые данные Генштаба ВСУ по российскому вторжению обнародовали Госспецсвязи.

"В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник покинул технику и отступил", – говорится в сообщении.

Сейчас на Волынском направлении нет никаких активных действий. При этом вражеская авиация продолжает осуществлять демонстрационные действия с территории Беларуси вдоль северного участка госграницы Украины.

На Полесье оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева. Чтобы сохранить темпы наступления, они на отдельных направлениях вводят вторые эшелоны группировок.

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В направлении Скадовска российские войска выдвигают дополнительные подразделения.

В зоне ООС украинские военные выстояли в тяжелых боях и смогли остановить продвижение врага и сохранить свои позиции. Также сообщается, что был разрушен мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье.

"Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус. Другие подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинская система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и как минимум два самолета ВКС РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – заявил Владимир Зеленский.

Также мэр столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей Киева не выходить из домов или укрытий, поскольку Киев вступил в фазу обороны. Об этом киевский градоначальник рассказал во время экстренного брифинга.

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