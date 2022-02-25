В "Слуге народа" объяснили решение Зеленского пойти на переговоры с Путиным

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. В "Слуге народа" объяснили такое решение главы государства.

Официальный комментарий в своем Telegram-канале дала глава политсилы Елена Шуляк.

"Сегодня мы не видим от Запада шагов, которые могли бы заставить Россию остановиться. Запад может это сделать. Закрыть небо – у них есть такая сила. Отключить Россию от SWIFT. Ввести нефтяное эмбарго против России и приостановить российский экспорт. Но Запад этого не делает", - пояснила нардеп.

По ее словам, введенных против РФ санкции сейчас недостаточно, а защищать свою страну мы вынуждены сами.

Читайте такжеЕС согласовал персональные санкции против Путина и Лаврова"ВСУ работают очень хорошо. Учитывая масштаб вторжения и атаки из двух стран – уже сделано очень многое, чтобы остановить врага. План России на первые дни вторжения однозначно провалился. Поэтому они так жестоки с гражданской инфраструктурой и мирными людьми. Мы это России не простим. Но для всех очевидно – нужно немедленно заканчивать войну. Поэтому президент среди всего прочего предлагает и переговоры", - подытожила Шуляк.

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Ранее российский президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином обсудил ситуацию между Россией и Украиной. В частности, российский лидер заверил своего китайского коллегу, что готов провести переговоры с Украиной "на высоком уровне".

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