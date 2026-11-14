Как правильно обрезать малину и ежевику на зиму: секреты садоводов

На каждом участке размером 30 на 30 см рекомендуется оставлять 4–5 молодых побегов. Корни на зиму необходимо укрывать мульчей слоем до 12,5 см.

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Обрезка малины и ежевики осенью - какие побеги срезать для обильного урожая / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какие побеги малины и ежевики срезают осенью

Сколько мульчи нужно кустам на зиму

Почему осенью кусты не подкармливают

Осенью у малины и ежевики срезают только двухлетние побеги, которые уже дали урожай, а молодые зеленые стебли оставляют, ведь именно на них появятся ягоды следующим летом. Ошибка при осенней обрезке малины может лишить садовода урожая. Подробности раскрыли эксперты американского садоводческого сайта Simple Garden Life.

Стоит помнить, что корни и корневища малины и ежевики многолетние, а надземные побеги живут всего два года.

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В первый год побег растет и покрывается листьями, но ягод не дает. На второй год на коротких боковых веточках появляются цветы и плоды, после чего стебель засыхает.

Отличить побеги проще всего по цвету. Молодые стебли светло-зеленые и более нежные, а двухлетние - темнее, одревесневшие и имеют боковые ответвления, на которых и росли ягоды.

Как обрезать малину осенью - пошаговая схема

Обрезку проводят в начале или в конце осени, когда кусты уже отплодоносили. Технически её можно перенести на весну, но осенью побеги первого и второго года отличить значительно легче. Прореживание также улучшает вентиляцию куста, что способствует лучшему опылению и более высокому урожаю.

Обрезка малины на зиму и обрезка ежевики после плодоношения выглядят следующим образом:

Удалите все больные, поврежденные и сухие побеги. Срежьте все двухлетние плодоносившие стебли: ягод на них больше не будет, и они все равно отмрут. При необходимости прорежьте и молодые побеги, если куст слишком загущен. Укоротите верхушки побегов, которые выросли слишком высокими.

Авторы Simple Garden Life указывают и конкретную норму плотности посадки.

"Цель состоит в том, чтобы на каждый участок размером примерно 30 на 30 см приходилось примерно 4–5 побегов первого года, которые будут плодоносить в следующем году", - пишут они.

Обрезка ремонтантной малины осенью

Ремонтантные сорта малины плодоносят и на побегах текущего года, поэтому для них схема обрезки иная. Специалисты Службы распространения знаний Университета штата Орегон (OSU Extension) объясняют, что при выращивании такой малины исключительно для осеннего урожая все побеги срезают до уровня земли, пока растения находятся в состоянии покоя.

Свой способ обрезки ремонтантной малины осенью, который применяют уже много лет, показали авторы украинского YouTube-канала "Наша дача" - смотрите видео:

Чем мульчировать малину и ежевику на зиму

В регионах с мягкой зимой уход за кустами после обрезки практически не требуется. Там, где зимой бывают сильные морозы, малину и ежевику стоит дополнительно защитить слоем мульчи.

Авторы Simple Garden Life объясняют, зачем это нужно.

"Мульчирование помогает защитить корни и корневую шейку растений от постоянных замерзаний и оттепелей, которые могут происходить в северных регионах. Оно также может помочь уменьшить количество сорняков", - отмечают в издании.

Слой мульчи должен быть толщиной 7,5–12,5 см. Лучше всего подойдут натуральные материалы: необработанная древесная щепа, солома или измельчённые листья. В местах с сильным ветром и обильными снегопадами побеги перед мульчированием пригибают к земле.

Уход за малиной после плодоношения включает и полив. Если осень засушливая, кустам требуется не менее 2,5 см дождевой воды или ручного полива еженедельно, а прекращают полив после первых заморозков.

Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

Нужна ли подкормка малины осенью?

Подкармливать малину и ежевику осенью авторы Simple Garden Life не рекомендуют: удобрение лишь стимулирует рост новых побегов и почек. Молодые стебли уязвимы к заморозкам, и это ставит под угрозу всё растение, поэтому универсальное гранулированное удобрение вносят весной, когда начнут формироваться новые почки.

С этим согласны американские специалисты по ягодным культурам. Научный сотрудник OSU Extension Аманда Дэвис в комментарии пресс-службе университета объяснила, что малину и ежевику следует удобрять ранней весной, когда начинается новый рост, а навоз можно вносить поздней осенью или зимой.

Говоря о технике внесения, специалистка дала простой совет.

"Лучше всего рассыпать удобрение по поверхности почвы в ряду", - отметила Дэвис.

По данным OSU Extension, бледно-зеленая или желтая листва на молодых побегах может свидетельствовать о недостатке азота.

Как сообщал Главред, одна и та же схема обрезки подходит не для всех сортов малины. У летних сортов ягоды появляются на двухлетних побегах, поэтому срезать все стебли осенью нельзя. Ремонтантные сорта могут дать урожай уже на побегах текущего года.

Осень подходит и для посадки ягодных кустарников. Мы также рассказывали, что добавляют в лунку осенью, чтобы малина и ежевика были усыпаны ягодами. Такую подготовку проводят именно во время осенней посадки кустарников.

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